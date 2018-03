Deel dit artikel:











Meerderheid in Provinciale Staten akkoord met verhogen wegenbelasting

Een meerderheid van de partijen in Provinciale Staten in de commissie bestuur is akkoord met de verhoging van de wegenbelasting.

De wegenbelasting wordt verhoogd met 15 euro per auto per jaar, voor een periode van drie jaar. De verhoging is een eis van andere provincies die Zeeland een hogere uitkering uit provinciefonds moeten gaan geven. Het definitieve besluit wordt genomen in de algemene Statenvergadering van 6 april. Lees ook: Statencommissie: Verhoging wegenbelasting onvermijdelijk

