Oplossing voor 'lelijke puist' in Oudelande

Het is een bijna surrealistische aanblik in de Zak van Zuid-Beveland, net aan de rand van Oudelande. Aan de Hellenburgstraat 32 ligt 5200 vierkante meter aan kassen, compleet verloederd en verpauperd. Gebroken glas, schuifdeuren die niet meer open of dicht kunnen, alles overwoekerd door meterslang onkruid. Wethouder Ad Schenk heeft het over de 'lelijke puist' van Oudelande.

Hoe heeft het zover kunnen komen?

Vraag is hoe het zo ver heeft kunnen komen. In 2007 kocht Jack Burgers het terrein aan. Hij heeft in de polder buiten Oudelande een bedrijf en wil graag op die plek of op aan de Hellenburgsestraat uitbreiding met kassen voor zijn zaadveredelingsbedrijf. Punt is dat de partijen er samen niet uitkomen. Niet over de plek waar de kassen mogen komen. En ook niet hoe en waar er eventueel gebouwd mag worden. Ook niet met de derde partij, de provincie. Er volgt een lange impasse. Tot vandaag.

Afgesproken is dat de kassen gesloopt gaan worden en dat Burgers er drie woningen op mag laten bouwen. Ad Schenk: "Het was een lelijke puist aan ons mooie Oudelande. Dit gaat verdwijnen en daar zijn we echt heel gelukkig mee."