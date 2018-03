Van Drongelen en Nieuwkoop in selectie Jong Oranje

Feyenoorder Bart Nieuwkoop in selectie Jong Oranje (foto: Orange Pictures)

Beide spelers waren door bondscoach Art Langeler al in de voorlopige selectie opgenomen. Jong Oranje speelt op donderdag 22 maart in Doetinchem een oefeninterland tegen België. Op dinsdag 27 maart voetbalt Jong Oranje in en tegen Andorra. Dit duel is een kwalificatie-wedstrijd voor het Europees kampioenschap.

Nieuwkoop werd al eerder opgeroepen, maar de verdediger van Feyenoord speelde nog geen officiële interland voor Jong Oranje. Van Drongelen wel.