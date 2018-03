Verkeersruzie eindigt met 'ordinaire' vechtpartij

Politielogo (foto: Politie)

De 26-jarige man reed donderdag iets na vijf uur vanaf Vogelwaarde naar Terneuzen toen er een zwarte Volkswagen Touran dicht op zijn bumper kwam rijden. De Vlissinger trapte daarop op zijn rem. De achtervolgende wagen haalde de Vlissinger in en reed hem klem.

Dat was nog niet alles, want de klemrijder stapte daarop uit en trok het portier van de bestuurder open. Hij trapte meerdere keren tegen de benen van de Vlissinger en sloeg daarna het slachtoffer in het gezicht. De Touran-rijder is in zijn wagen gestapt en weggereden.

De politie is opzoek naar de dader en getuigen.