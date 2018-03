Wanhopig door eindeloze procedures? Dit kun je eraan doen!

John Tollenaar uit Terneuzen meldde bijvoorbeeld bij de gemeente dat de scheve stoeptegels voor zijn deur gevaarlijk waren voor wandelaars. Het duur de vervolgens anderhalf jaar voor de stoep gerepareerd was. "Ik vind het gewoon ongelofelijk, uiteindelijk was het een half uurtje werk!" Hij is niet de enige die in een lange procedure terecht kwam.

Ten einde raad

Rens Haanraads uit Axel is ten einde raad. Het duurde maanden voordat hij na een beroerte een rolstoel kreeg. Nu is zijn aangepaste rolstoel in reparatie en zit hij al sinds augustus in een leenrolstoel, die niet goed past.

"Mijn armsteunen zitten te ver naar achteren, ik heb geen rug- en nekondersteuning en deze voetsteunen schuren langs mijn benen, daar krijg ik wonden van." De stoel noem hij 'een kwelling'. Helemaal omdat hij soms ook noodgedwongen in zijn rolstoel moet slapen, omdat een bed te pijnlijk is voor zijn rug.

Rens Haanraads uit Axel wacht al een maanden op een rolstoel die niet pijn doet (foto: Omroep Zeeland)

Wat kun je doen? We vroegen het aan de Zeeuwse ombudsman Gertjan van der Brugge. Hij herkent het beeld van ondoorgrondelijke procedures. Dit zijn zijn adviezen: 1. Doe een melding bij de gemeentelijke klachtencoördinator. Blijf de kwestie niet te lang bespreken met de desbetreffende ambtenaar. Laat een procedure niet te lang doorsudderen. De klachtencoördinator kan bemiddelen. 2. Mocht een probleem of een meningsverschil dan nog niet opgelost zijn, dan kun je een melding doen bij de Zeeuwse ombudsman. De ombudsman probeert te bemiddelen zodat er een oplossing wordt gevonden. Vaak doet de ombudsman aanbevelingen aan de gemeente om het voortaan anders aan te pakken.

Gemeenten werken efficiënt, hebben managementconsultants geraadpleegd en de meest handige procedures vastgelegd, maar dan moet net jouw klacht of verzoek wel in het systeem passen. "De burger is natuurlijk geen onderdeel van een systeem, maar een burger met een individuele klacht, die wil niet in een systeem passen, die wil geholpen worden", zegt Van der Brugge.

'Gemeenten moeten beter communiceren'

De meeste problemen ontstaan volgens hem door slechte communicatie. De Zeeuwse ombudsman adviseert gemeenten hun communicatie te verbeteren: "Investeer in duidelijk taalgebruik. Wij zien soms heel ambtelijke brieven, waarvan mijn collega en ik, en we zijn allebei jurist, ook denken: 'Wat staat er nou? Wat zouden ze bedoelen?'

