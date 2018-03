'Gelijke monniken, gelijke kappen voor Thermphos'

Thermphos in Vlissingen-Oost, gezien vanaf Ritthem (foto: Omroep Zeeland)

Rijk, provincie en het Zeeuwse havenbedrijf Zeeland Seaports, inmiddels feitelijk samen met Gent al opgegaan in fusiehaven North Sea Port, hebben afspraken gemaakt over de sanering van het vervuilde Thermphos-terrein in Vlissingen-Oost. Onder leiding van Diederik Samsom kwamen de drie partijen overeen, allemaal ruim 27 miljoen euro op tafel te leggen om de sanering af te ronden.

Maar deze overeenkomst is nog steeds niet definitief uitgewerkt. Zeeland Seaports (ZSP) geeft aan meer tijd nodig te hebben. Het havenbedrijf is bang dat Brussel de constructie straks schaart onder 'staatssteun' aan het havenbedrijf. In dat geval zouden tientallen miljoenen euro's moeten worden terugbetaald.

Deze extra tijd wekt veel irritatie op bij de Zeeuwse politiek, bleek vrijdagmorgen in de statencommissie Bestuur. "We hebben begin december al een fusie-akkoord gesloten met Gent. Zeeland Seaports heeft dus al 3,5 halve maand de tijd gehad om dat aspect van die staatssteun uit te zoeken", aldus fractievoorzitter Anita Pijpelink van de collegepartner PvdA.

Directeur Jan Lagasse van Zeeland Seaports/North Sea Port (foto: OZ)

