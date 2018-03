Daniel Jansen naar Zeelandia Middelburg

Daniel Jansen (foto: Paul ten Hacken)

Zeelandia Middelburg, waar Salim Ben Sellam volgend seizoen trainer is, laat weten blij te zijn met de komst van Jansen. Hij is zowel in de verdediging als op het middenveld inzetbaar.

Jansen is de achtste speler die heeft aangegeven te zullen vertrekken bij VC Vlissingen. Eerder werd bekend dat ook Yves Nyemb (Hoek), Hoessein Bouzambou (stopt), Giovanni Siereveld (stopt), Geraldi Geerman (Zeelandia Middelburg), Mart de Kroo (GOES), Steve Schalkwijk (GOES) en Jarreau Manuhuwa (GOES) vertrekken.

Daartegenover staat de komst van Remon de Vlieger (van GOES), Raymond Wolff (GOES) en Dennis Tukker (Zeelandia Middelburg).