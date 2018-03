Deel dit artikel:











Minicampings gemeente Veere moeten inkrimpen

Minicampings in de gemeente Veere moeten het aantal standplaatsen terugbrengen naar vijftien. De Raad van State heeft dat besloten, na een zaak die is aangespannen door minicamping De Heksenketel in Veere.

Archieffoto (foto: Omroep Zeeland) In tegenstelling tot andere minicampings mag De Heksenketel het aantal standplaatsen niet uitbreiden naar 25. Volgens de Raad van State voldoet een deel van de kampeerverordening van de gemeente Veere niet aan de Europese richtlijnen. Veere kan niet in beroep tegen de beslissing. Als de gemeente toch 25 standplaatsen op minicampings wil, dat moet ze nieuwe regels vaststellen. Geen reactie De gemeente Veere wil nog niet reageren op de uitspraak van de Raad van State.