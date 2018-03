Deel dit artikel:











Slogan van CDA Veere in top-10 slechtste verkiezingsslogans

De verkiezingsposter van het CDA in de gemeente Veere werd onlangs al belachelijk gemaakt in het satirische televisieprogramma Zondag met Lubach, maar nu is de poster ook één van de tien genomineerden voor de van slechtste verkiezingsslogan-verkiezing van Slechtste Slogans. Het gaat om de slogan 'Voor elkaar en morgen'.

Slogan van CDA Veere genomineerd voor verkiezing slechtste slogan (foto: CDA Veere) Een jury heeft de tien in hun ogen slechtste slogans geselecteerd. Je kunt er nog op stemmen tot en met komende maandag 19 maart, op slogan verkiezing.nl. Dinsdag 20 maart wordt de uitslag bekendgemaakt. De winnaar ontvangt het Rode Potlood. Andere genomineerden zijn: 'Ga met D66 in (de)bad!', met een badeendje op de poster (D66 Den Helder), 'Bedankt dat je naar me omcake', met daarbij uiteraard een afbeelding van een plakje cake (CU Zwolle), 'Zo VRIJ! als een aardbei!' (Vrij Beverwijk) en 'Niet kwatsen maar doen' (Voor Tilburg). Condooms Een ander dieptepunt is 'Voel de liberaal in je' (VVD Woerden/JOVD), die gepaard gaat met het uitdelen van condooms. De slogan 'Lekker door rijden' (VVD Nijmegen) zal vooral bij taalpuristen hoge ogen gooien als slechtste slogan, net als 'Relax, kies Toine en betaal minder Tax!' (Toine Aarts, Forum 040). De overgebleven twee slogans van de tien zijn 'Omdat u goed groenbeheer belangrijker vindt dan theatervoorstellingen' (SGP Zaltbommel) en 'Minder belasting. Meer bitterballen!' (VVD Delft). Alle tien genomineerden in de verkiezing van de slechtste verkiezingsslogan (foto: sloganverkiezing.nl) Deze slechtste verkiezingsslogan-verkiezing wordt georganiseerd door Slechtste Slogans, die normaal gesproken de slechtste reclameslogans van bedrijven selecteert. De verkiezing van de slechtste verkiezingsslogan werd voor het eerst gehouden in 2014. 'Koen moet je doen' Toen werd ook al een Zeeuwse partij genomineerd: Rudi de Ruijter uit Biervliet die zich kandidaat had gesteld voor het CDA. Zijn slogan luidde destijds: 'Het behoeft geen studie, stem op Rudi'. De Biervlietse kandidaatsraadslid moest het toen afleggen tegen Koen Hawinkels van CDA Maasgouw. Die 'won' toen met zijn verkiezingsslogan 'Koen moet je doen'. Lees ook: CDA'er Rudi kans op slechtste politieke slogan

