Pannenkoeken voor leerlingen en hun opa's en oma's.

Het was alweer de 12-de editie van de Nationale Pannenkoekdag. In Zeeland deden 72 scholen mee deze week en met ruim 3.700 leerlingen. Ouders van de school in Hansweert hadden de pannenkoeken gebakken. Een opa's en oma's mochten die samen met hun kleinkinderen opeten met stroop, jam of poedersuiker. Een van de moeders had 40 pannenkoeken gebakken, ze had geoefend een week eerder met de verjaardag van haar zoon, dus ze was nog in vorm.