Gemeente verkoopt onderzoeksgebouw Yerseke

NIOZ-gebouw in Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

Door de aankoop van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee verstevigt het onderzoeksinstituut de binding met Zeeland. Wethouder Hans de Kunder vindt het van groot belang dat een wetenschappelijk instituut zoals het NIOZ aanwezig is in de gemeente.

Henk Brinkhuis van het NIOZ is verheugd met de aankoop van de locatie in Yerseke, omdat het continuering geeft. Ook is de locatie ideaal voor maritieme samenwerking in Zeeland en Vlaanderen.