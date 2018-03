Jos Feron Lady Force is verzameling nationaliteiten

Eerste zege

De eerste zege van het nog prille seizoen heeft Jos Feron Lady Force alweer te pakken, want Arianne Pruisscher uit Nieuw-Dordrecht won de Omloop van Strijen.

Jos Feron Lady Force is een clubteam die rijdt op een licentie van wielervereniging Zeeuws Vlaanderen. De ploeg werd in 2007 opgericht en reed eerder onder de namen Rabo Lady Force (vier jaar), Team Nutswerk (één jaar), Endura Lady Force (twee jaar) en nu Jos Feron Lady Force (vierde jaar). Jos Feron is een fietsspeciaalzaak uit Limburg en is de naamgever/sponsor van de ploeg.

Vijftig vrouwen toonden belangstelling

Vrijdag werd de ploeg voor 2018 gepresenteerd in Goes. Wat opvalt is het internationale gezelschap, want Jos Feron Lady Force telt maar liefst zeven nationaliteiten. "Er zijn onvoldoende Zeeuwse dames om een volledig Zeeuws team op te richten. Wij hebben onze grenzen letterlijk verlegd naar de rest van Nederland en België en zelfs enkele landen in Europa", aldus Sijnesael.

De belangstelling van rensters voor een plek in de selectie bij Sijnesael was groot. "Eind vorig jaar informeerden vijftig vrouwen of er plek was in ons team".

Trimclub

Er rijden twee Zeeuwse vrouwen voor de ploeg: Lieselotte Overdevest uit Hoek en Celesta op den Brouw uit Sint-Maartensdijk. Sijnesael hoopt dat dat er meer worden. "Zeeuwse vrouwen met enige potentie hebben altijd een streepje voor. Het is natuurlijk wel zo dat we geen trimclub zijn, maar er is op dit moment weinig aanwas."

Komend seizoen staat voor de 29-jarige Overdevest in het teken van ervaring opdoen. "Ik ben zelf nog maar pas begonnen met wielrennen. Ik rijd nog maar twee jaar. Ik heb het geleerd op een oude racefiets van mijn vriend. De kans deed zich voor om bij Jos Feron te rijden en ik hoop hier heel veel te leren."

Lieselotte Overdevest wordt geinterviewd door Piet Eversdijk. Links Celesta op den Brouw (foto: Omroep Zeeland)

Kampioen van België

Overdevest is niet de enige nieuweling in de ploeg. Ook Kaat Hannes, die in 2016 kampioen van België werd, Nathalie Verschelden, Kirsten Peetoom, Frida Knutsson, Alexandra Nessmar en Julie Stockman zijn nieuw.

Sijnesael zag twee rensters vertrekken naar een profploeg. De Engelse Dani Christmas rijdt voor de Spaanse ploeg Bizkaia Durango. Nancy van der Burg uit Gouda heeft de overstap gemaakt naar Parkhotel Valkenburg.

De selectie van Jos Feron Lady Force voor 2018 (foto: Omroep Zeeland)

Jos Feron Lady Force 2018

teammanager: Gerrie Sijnesael Arianne Pruisscher (Ned, 19) Avital Gez (Isr, 23) Celine van Houtem (Ned, 21) Alexandra Nessmar (Zwe, 23) Senna Feron (Ned, 22) Caren Commissaris (Bel, 23) Kaat Hannes (Bel, 26) Claire Faber (Lux, 19) Nathalie Verschelden (Bel, 23) Liisa Ehrberg (Est, 29) Sara Verhaest (Bel, 22) Celesta op den Brouw (Ned, 20) Kirsten Peetoom (Ned, 29) Lieselotte Overdevest (Ned, 29) Frida Knutsson (Zwe, 20) Caroline Thorvik Olson (Noo,23) Fatima Berton (Bel, 27) Julie Stockman (Bel, 18)

Omloop van Borsele

Jos Feron Lady Force doet in eigen regio, behalve aan Zeeuwse criteriums, ook mee aan de Omloop van Borsele (20-22 april). De wedstrijd in 's-Heerenhoek is een belangrijke koers volgens Sijnesael. "Met een goede klassering doen we de mensen in 's-Heerenhoek wel een plezier."

Nancy van der Burg uit Gouda haalde in 2017 de meeste overwinningen voor de ploeg: vier. Van der Burg won onder meer een etappe in de Tour de Feminin (UCI 2.2) in Tsjechië.

Zaterdag doet Jos Feron Lady Force mee aan het criterium Ronde van Oud-Vossemeer, de start van het Zeeuwse wielerseizoen.