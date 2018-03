Koning Winter kleurt Zeeland wit

De sneeuwval begon vannacht en houdt nog zeker tot het begin van de middag aan. Ook de temperatuur is winters te noemen met twee graden onder nul, de gevoelstemperatuur ligt rond de tien graden onder nul. Mogelijk blijft het de hele dag onder nul. Een ijsdag in de tweede helft van maart is volgens Weeronline pas zes keer eerder voorgekomen.

Ook morgen is het nog koud, dan wordt het echter stralend zonnig.

A58 kleurt wit

Op de A58 is het oppassen geblazen door de sneeuw. Er zijn nog geen meldingen van ongelukken binnengekomen. Op de Sloeweg, ter hoogte van Vlissingen-Oost, is een auto tegen een boom gereden. De bestuurder bleef voor zover bekend ongedeerd.

Ronde van Oud-Vossemeer afgelast wegens sneeuw (foto: Facebook Ronde van Oud-Vossemeer)

Verschillende evenementen en sportwedstrijden zijn afgelast. De straô in Serooskerke gaat niet door, net als de wielerronde van Oud-Vossemeer en diverse voetbalwedstrijden.

