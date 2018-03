Afgelastingen zaterdag 17 maart

afgelastingen door slechte veldcondities (foto: Orange Pictures)

Veiligheid

Door de sneeuw en vorst zijn de polderwegen in en rond Oud-Vossemeer te gevaarlijk voor de deelnemers, waardoor de organisatie om tien uur besloten om de wedstrijden te schrappen. "We hebben met man en macht geprobeerd te wegen veilig te maken, maar helaas kunnen wij de veiligheid van de deelnemers niet garanderen", laat de organisatie via Facebook weten.

Het wielercomité gaat op zoek naar een andere datum om het criterium later in het seizoen te laten rijden.

Ronde van Oud-Vossemeer afgelast wegens sneeuw (foto: Facebook Ronde van Oud-Vossemeer)

Met sneeuw bedekt

In het amateurvoetbal zijn veel wedstrijden afgelast omdat de sneeuw de velden bedekt.

De enige wedstrijd die doorgaat in Zeeland is Cadzand - Wolfaartsdijk in de 4e klasse B. "We zijn niet bang voor een beetje sneeuw", aldus de kantinejuffrouw.

In de Hoofdklasse A gaat Ter Leede - Hoek wel door in Sassenheim evenals Heinenoord- Kloetinge in de 1e klasse B.

Een overzicht van de afgelaste wedstrijden kun je bekijken op onze pagina's met uitslagen en standen.