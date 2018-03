Gezochte crimineel opgepakt in Hulst

Agent arresteert verdachte (archief) (foto: Politie)

Agenten zagen de gezochte man rijden in een personenauto. De auto bleek gestolen te zijn in West-Brabant, de kentekenplaten waren in België gestolen. Ook bleek het rijbewijs van de man te zijn ingevorderd. De man is vastgezet. Hij kreeg een proces-verbaal voor heling en diefstal, en voor het rijden zonder geldig rijbewijs.