​Gereformeerde Gemeente Kruiningen hoopt op hulp Van Boven

Kerkgangers onderweg naar preek van dominee Bredeweg in het dorpshuis van Kruiningen (foto: Omroep Zeeland)

Dominee Van Boven is al ruim vijftien jaar predikant in de gereformeerde gemeente in het Gelderse Wekerom. Hij is geen onbekende in Kruiningen. In het verleden kwam hij vaker langs als gastpredikant en ook vlak na het vertrek van dominee Bredeweg ging hij in de gemeente voor.

Bredeweg vertrok na conflict

De gereformeerde gemeente in Kruiningen is sinds vier maanden predikantloos omdat dominee Bredeweg na een hoogoplopend conflict de gemeente verliet. Hij stichtte al snel na zijn vertrek de Vrije Gereformeerde Gemeente Kruiningen. Een deel van de gereformeerde gemeenteleden ging met hem mee. Dit zorgde voor een kerkscheuring.

Volgens de gereformeerde gemeente Kruiningen daalde het aantal leden van 1200 naar 950. Hulpconsulent De Heer uit Middelburg geeft aan dat de ledenvergadering rusig is verlopen en dat de gemeente van harte hoopt dat dominee Van Boven zijn beroeping aanvaardt.

Kleinere kerkenraad

Ook de kerkenraad heeft grote veranderingen ondergaan. Voor de kerkscheuring bestond deze uit zes ouderlingen en vijf diakenen. Zij zijn allemaal afgetreden, al zijn sommigen opnieuw herkozen. Op dit moment bestaat de kerkenraad uit drie ouderlingen en drie diakenen. Het is de bedoeling dat er nog een diaken en ouderling bij komen, zodat de kerkenraad uit acht man bestaat.

Lees ook: