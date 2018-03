Deel dit artikel:











Kleine storing bij kerncentrale

De kerncentrale van Borssele heeft in januari een paar seconden niet kunnen beschikken over noodstroom. Dit had geen gevolgen voor de veiligheid van de kerncentrale. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) schrijft dit op haar website.

Kerncentrale bij Borssele (foto: EPZ) De oorzaak was de beschadiging van een voedingskabel op 9 januari. Die werd geraakt bij graafwerkzaamheden. Een noodaggregaat nam de stroomvoorziening binnen enkele seconden over. De kernreactor bleef volgens de regels gewoon doordraaien.