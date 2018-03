We kunnen weer kamperen! (bij min 2)

Veel campings in Zeeland openen deze maand weer hun deuren om de gasten te ontvangen. Traditiegetrouw gebeurt dat altijd een of twee weken voor het paasweekend, zodat de gasten met een jaarplaats alles in orde kunnen maken voordat het seizoen echt van start gaat.

Camping Julianahoeve in Renesse opende gisteren weer haar deuren na een wintersluiting van ruim drie maanden. En ondanks de kou en voorspelde sneeuwval stonden er 180 gasten op de stoep die zich kwamen melden voor de door hun gereserveerde seizoensplaats of voorseizoensplaats.

Warm water

De fervente kampeerders lieten zich niet afschrikken door de kou. Ook lijkt het ze niet te deren dat alle waterleidingen op de camping zijn afgesloten en ze voor (warm) water of een douche door de sneeuw naar een van de toiletgebouwen moeten. "Helaas zijn wij geen Oostenrijkse camping met geïsoleerde waterleidingen", vertelt Sandy Troost, eigenaresse van de camping. "Van de week hadden we alle leidingen weer aangesloten, om ze ook maar weer af te sluiten toen deze kou werd voorspeld."

We kunnen weer kamperen!

"Als troost hebben we de gasten bij het inchecken een extra deken gegeven en ze kunnen natuurlijk de hele dag door naar het binnenzwembad waar het ook lekker warm is", zegt Troost. Voor gek durft ze de gasten niet te verklaren dat ze met dit weer toch in hun caravan gaan slapen. "Ik hoor de mensen er niet over klagen, en ze maken het zelf aangenaam warm in de caravan. Maar zelf zou ik er niet aan moeten denken."

Warmer

Vanaf dinsdag wordt het warmer en kunnen de schaatsliefhebbers stoppen met dromen en de kampeerders genieten van hun caravan zonder te klappertanden.