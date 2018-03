Deel dit artikel:











Van Noorden wint Massaloop in Oostkapelle

Huub van Noorden uit 's-Heer Abtskerke heeft met overmacht de Massaloop in Oostkapelle gewonnen. Van Noorden had voor de vijftien kilometer iets meer dan 55 minuten nodig. Bij de vrouwen was Martine Lust uit Brielle de snelste.

Huub van Noorden (foto: Omroep Zeeland) Van Noorden had een voorsprong van drie minuten op Jorim de Boks uit Middelburg. De Boks en Van Noorden waren de enige twee lopers die onder het uur finishten. Massaloop 15 km mannen 1. Huub van Noorden 's-Heer Abtskerke 55.06' 2. Jorim de Boks Middelburg 59.16' 3. Arjo Verhage Aagtekerke 1:00.44' Bij de vrouwen was de wedstrijd een stuk spannender. Martine Lust, voormalig winnares van de Kustmarathon, had bij de finish een voorsprong van slechts zes seconden op Sophie Miljoen uit Gapinge. Massaloop 15 km vrouwen 1. Martine Lust Brielle 1:13.17' 2. Sophie Miljoen Gapinge 1:13.23' 3. Annette Bevelander Rilland 1:14.25' Ondanks het winterse weer deden er 110 atleten mee aan de Massaloop, die voor de 51e keer gehouden werd. Jan van Heugten uit Rhenen (25.21') en Marianne Koster uit Borssele (25.25') waren de snelste lopers op de vijf kilometer. Jan Hoppenbrouwer uit Rijen (41.42') en Monique Verschuure uit Yerseke (42.09') wonnen de wedstrijd over tien kilometer.