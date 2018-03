Deel dit artikel:











Minder beslissingsduels in amateurvoetbal

Er zullen dit seizoen minder beslissingswedstrijden in het amateurvoetbal gespeeld worden. De reglementen om de eindstand in de competitie vast te stellen zijn met ingang van dit seizoen aangepast. Voortaan is het doelsaldo van belang om de eindstand te bepalen wanneer clubs evenveel punten hebben.

KNVB kantoor in Zeist (foto: Orange Pictures) Bij een gelijk doelsaldo is het aantal doelpunten vóór beslissend. Is ook het aantal doelpunten vóór gelijk, dan is het totale resultaat van de onderlinge competitiewedstrijden beslissend. Een beslissingswedstrijd wordt pas gespeeld als ook het totale resultaat gelijk is. Lees ook: Handboek competitiezaken av 2017-2018