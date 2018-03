Franse rechter legt Zeeuws vissersschip 30.000 euro boete op

De ARM 14 in de haven van Vlissingen (archiefbeeld) (foto: Omroep Zeeland )

De viskotter is dinsdag door de Franse autoriteiten aan de ketting gelegd, omdat na controle bleek dat de maaswijdte van de netten te klein was. Joop Siereveld, eigenaar van de kotter, liet eerder aan Omroep Zeeland al weten de maatregelen 'zwaar overtrokken' te vinden.

Voordat het schip vrijgegeven kan worden, moest een rechter de hoogte van de boete bepalen. Dat is gisteren gebeurd. Siereveld ging er in de tussentijd vanuit dat de maximumboete 22.000 euro was. Dat er uiteindelijk een boete van 30.000 is opgelegd is voor hem onverklaarbaar. "Het is naar mijn idee gewoon natte vingerwerk. De overtreding is zo minuscuul klein", zegt hij. "Ieder weldenkend mens weet dat de te kleine maaswijdte aan de onderkant van het net geen enkele belemmering oplevert voor ondermaatse vis."

Groot genoeg

Bij de controle bleek dat de maaswijdte bij de ingang van het net in orde was, maar aan de onderkant, waar een netwerk aan lappen het net moet beschermen, was het iets te nauw. Een plek, waar volgens Siereveld, geen vis komt en de mazen nog steeds groot genoeg zijn om te ontsnappen. Die lezing werd bevestigd door Kees van Beveren, voorzitter van Delta Zuid van VisNeD. Hij voegde daar nog aan toe dat netten altijd iets kunnen krimpen op die plek.

"In België of Nederland hadden we een waarschuwing gekregen en niet meteen zo'n hoge boete", zegt Siereveld. De rechter deed vrijdagmiddag rond 15.00 uur zijn uitspraak. Siereveld kreeg toen 1,5 uur de tijd om het geld cash of per cheque bij de rechtbank af te geven. "Dat leek te lukken". Maar eenmaal aangekomen bij de rechtbank bleek dat de griffier geen cash geld mocht aannemen. Was dat wel het geval dan had de viskotter nu al kunnen varen.

De advocaat van Siereveld gaat de boete nu maandag alsnog per cheque betalen waarna het schip kan worden vrijgegeven.

55.000 euro

Siereveld schat de totale schade op zo'n 55.000 euro. "Hoeveel de in beslaggenomen vis heeft opgeleverd weet ik niet, maar ik gok rond de 10.000 euro." Daarnaast krijgt de bemanning ook geen loon, omdat het zogenoemde deelvissers zijn. Dat betekent dat ze voor hun loon meedelen in de visopbrengst. "Die schadepost schat ik op 15.000 euro en tel daar de boete bij op en je komt op 55.000 euro", aldus Siereveld.

