23-jarig talent Wim in finale chanson-wedstrijd

Wim Steenbakker is een van de acht finalisten van het Concours de la Chanson in Den Haag. (foto: Omroep Zeeland)

Als jong ventje zong en danste hij al volop. De musicus - geboren in China, geadopteerd en vernoemd naar zijn Zeeuwse opa - treedt de laatste jaren regelmatig op; bij festiviteiten, maar ook in verpleeghuizen en tijdens uitvaarten. In zijn repertoire zitten Engelse, Duitse en Spaanse liedjes, maar hij speelt net zo enthousiast Daar bij die molen.

Toch heeft hij een zwak voor de Franse taal. "Die zingt." En een netwerk van mensen om hem heen zorgt ervoor dat hij alle woorden goed uitspreekt: docenten Frans, maar ook Franse vrienden.

De wedstrijd wordt georganiseerd door Alliance Francaise en TV5Monde. Steenbakker zingt twee chansons: La Maladie d'amour van Michel Sardou en Savoir dire merci van Lilian Renaud. Steenbakker: "Het nummer van Renaud is meer popachtig, anders dan het klassieke chanson. En het is van een artiest die geboren is na 1980, dat was ook een voorwaarde van de organisatie."

Steenbakker hoopt dat het optreden morgen meer deuren voor hem opent. "Wende Snijders en Alderliefste deden ook ooit mee aan dit concours."

Hij is in het dagelijks leven muziekdocent op het Ostrea Lyceum in Goes. Maar hij geeft ook privéles en is docent wiskunde. Want vorig jaar studeerde hij behalve op het Conservatorium ook af in wiskunde. Grinnikend: "Ik wil het lekker breed houden."