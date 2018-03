Ruime zege voor Hoek op Ter Leede

Hoek-trainer Jannes Tant (foto: Orange Pictures)

Hoek begon aan de wedstrijd met harde wind in de rug, maar desondanks was de eerste kans van de wedstrijd voor Hoek, toen na ruim tien minuten Reguillio Vandepitte uit een vrije trap van zo'n dertig meter de bal naast het doel schoot. Tien minuten daarna was het Ter Leede dat kort na elkaar twee kansen kreeg via Jeffrey Blok die twee keer op keeper Jordy de Jonghe stuitte.

Halverwege de eerste helft wist Bram Leroy de score te openen, toen hij de keeper van Ter Leede te ver voor zijn doel zag staan en hij de bal over Laszlo Sander kopte en de ploeg van trainer Jannes Tant op een 0-1 voorsprong zette. Een minuut nadat Ter Leede ontsnapte aan de 0-2 via een scrimmage was het opnieuw Bram Leroy die de kans kreeg op zijn tweede treffer van de middag, maar keeper Lazslo Sandor tikte de bal uit de bovenhoek. Vijf minuten later was het Jeffrey Blok die uit een counter de gelijkmaker aantekende voor de ploeg van oud betaald voetbaltrainer Henk Wisman. Gelijk daarna was het weer Hoek dat de leiding nam door Rik Impens die de bal via een melee van spelers in het doel wist te werken. In blessuretijd was het Daniel Akindayini die voor de 1-3 ruststand zorgde.

De tweede helft begon weer gelijk met een aanval van Hoek. Het was Rik Impens die zijn inzet gekeerd zag worden door de doelman van Ter Leede. Het was Hoek dat compact verdedigde en loerde op een uitval. Die kwam drie minuten nadat spits Daniel Akindayini werd gewisseld voor Sidy Ceesay toen Fabian Wilson ook de vierde treffer van de middag scoorde. Twee minuten later was het invaller Ceesay die er ook nog 1-5 van maakte. Dit was ook de eindstand.

Zesde overwinning

Het was voor Hoek de zesde overwinning op rij in de competitie. Op de ranglijst stijgt Hoek van de vijfde naar de vierde plaats en gaat het Achilles Veen voorbij.

Scoreverloop

0-1 Leroy (24)

1-1 Blok (39)

1-2 Impens (40)

1-3 Akindayini (45)

1-4 Wilson (78)

1-5Ceesay (80)

Bijzonderheden

Rode kaart Mike Boelee (84)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, De Backer, Van Den Bergh, Chergui, Vandepitte, Verwilligen (Vitukynas/84), Leroy (Martens/88), Impens, Van Renterghem, Akindayini (Ceesay/75)