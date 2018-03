Deel dit artikel:











Van Vooren redt punt voor Kloetinge

Eersteklasser Kloetinge heeft een moeizame dag beleefd uit bij Heinenoord. Na 45 minuten spelen keek de ploeg van trainer Marcel Lourens tegen een 2-1 achterstand aan en was Jeroen de Jonge kwijtgeraakt door een rode kaart. In de tweede helft wist de club uit Zuid-Beveland zich terug te vechten in de wedstrijd om uiteindelijk in de slotminuten de gelijkmaker binnen te schieten.

Van Vooren redde een punt voor Kloetinge (foto: Ron Quinten) Na tien minuten moest doelman Mitchell Braafhart van Kloetinge de bal al uit zijn doel pakken nadat Marvin Strik de 1-0 voor Heinenoord binnen had geschoten. Het leek een voorbode te zijn voor een moeizame middag. Na een half uur spelen liep Jeroen de Jonge tegen een rode kaart aan nadat hij een doorgebroken speler neerhaalde. Vijf minuten later profiteerde Arif Irilmazbilek van de man-meer situatie en schoot de 2-0 binnen. Maarten van Vooren zorgde nog wel voor een lichtpuntje met een doelpunt vlak voor rust. Hattrick Van Vooren Na rust sloeg Heinenoord snel toe via Irilmazbilek en leek de wedstrijd gespeeld te zijn. Toch wist Kloetinge zich terug in de wedstrijd te knokken. Maarten van Vooren bracht achttien minuten voor tijd de hoop terug met de 3-2. In de blessuretijd kreeg de ploeg van trainer Marcel Lourens een strafschop nadat een speler van Heinenoord hands maakte. Maarten van Vooren profiteerde hiervan en maakte vanaf elf meter zijn derde doelpunt van de dag en bezorgde Kloetinge een punt. Door het gelijkspel loopt de nummer twee Brielle uit op Kloetinge. De club uit Zuid-Beveland blijft wel gewoon op de derde plek staan. Scoreverloop 1-0 Strik (10)

2-0 Irilmazbilek (38)

2-1 Van Vooren (45)

3-1 Irilmazbilek (47)

3-2 Van Vooren (82)

3-3 Van Vooren (92/pen) Bijzonderheden Jeroen de Jonge kreeg in de 33ste minuut een rode kaart voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Opstelling Kloetinge Braafhart, Wuyts, De Jonge, Janssen, Van den Dries, Van Keulen (Van Tiggele/39), Van Vooren, Mulder (Özgan/71), Daan Esser (Quinten/42), Van der Poel, De Bonte