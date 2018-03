Jubileumeditie Ronde van Oud-Vossemeer valt in het water

Uitgerekend de jubileumeditie van de Ronde van Oud-Vossemeer is door het slechte weer geannuleerd. "Dat is jammer, maar we konden echt niet anders", vertelt organisator Frank Hommel. "De hevige sneeuwval zorgde voor een nat parcours. Bovendien zat er extreem veel wind. Dat heeft ertoe geleid dat we voor het eerst in ons bestaan - buiten de editie van 1953 natuurlijk - de wedstrijd moesten annuleren."

De organisatie hakte om 10.00 uur de knoop door. "Om 7.00 uur inspecteerden we voor het eerst het parcours. Het lag toen al heel slecht, met name op de Hiksedijk. We hebben toen nog de werkzaamheden van de gemeente afgewacht, maar dat mocht niet baten. Integendeel, het ging juist harder sneeuwen. Met name in het dorp werd het gevaarlijker. Het had misschien gekund, maar wij wilden geen risico nemen."

Met name de Hiksedijk was onbegaanbaar voor de wielrenners (foto: Omroep Zeeland)

Dat de wedstrijd niet kon doorgaan, is een grote domper voor de organisatie. "We zijn vanaf november met de voorbereidingen bezig geweest. Dan is het een grote teleurstelling dat de wedstrijd niet kan plaatsvinden, maar het is niet anders. We nemen een biertje om ons verlies te verdrinken."

Nieuwe datum

De organisatie houdt de optie voor een nieuwe datum voorlopig nog open. "Of de jubileumeditie dit jaar werkelijk nog kan plaatsvinden, is de vraag, maar we gaan het wel bespreken. We gaan alles op een rijtje zetten, waarna we zo snel mogelijk een besluit nemen. We willen in elk geval de kwaliteit van onze wedstrijd bewaken. Indien dat met een nieuwe datum niet kan, dan schuiven we het jubileum door naar volgend jaar."