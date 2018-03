Stilliggen tijdens open dag bij ZRTI

En dat niet alleen, ze konden ook ervaren hoe het is om een tijd stil te liggen met een speciaal voor hen gemaakt bestralingsmasker op. Want stilliggen is essentieel is voor een nauwkeurige bestraling van de kankercellen, vertelt radiotherapeutisch laborant Onne Holl. "We willen elke keer precies dezelfde plaats bestralen en daarom moet een patiënt elke behandeling weer in dezelfde houding in het bestralingsapparaat liggen. Anders gaan we op andere plaatsen bestralen dan de bedoeling is."

Een vaste houding

Van alle patiënten wordt daarom met thermoplast een bestralingsmasker gemaakt, dat aan het bestralingsapparaat kan worden bevestigd. "Tijdens het maken van het masker wordt de houding bepaald en die zal tijdens het bestralen ook niet meer veranderen," aldus Hool.

Patiënten worden door een bestralingsmasker op dezelfde plek gehouden (foto: Omroep Zeeland)

​"Mensen zijn vaak wel onder de indruk van het bestralingsapparaat." Jessica Hamelink, radiotherapeutische laborant

De bezoekers van de open dag doorliepen vandaag het hele bestralingsproces. Van het maken van een CT-scan tot de uiteindelijke bestraling met het bestralingstoestel. Een enorm apparaat dat volgens radiotherapeutisch laborant Jessica Hamelink op allerlei manieren kan bewegen en draaien om de tumor of het tumorgebied zo nauwkeurig mogelijk te bestralen.

Bezoekers krijgen uitleg over het bestralingstoestel (foto: Omroep Zeeland)

"Mensen zijn vaak wel onder de indruk van het apparaat," zegt Hamelink. De bestraling zelf duurt in totaal ongeveer tien minuten, waarin de patiënt nagenoeg niets voelt. "Er zijn zelfs wel eens patiënten die na dertig behandelingen vragen "doen jullie wel wat?', maar op celniveau gebeurt er heel veel in het lichaam."