Boehlé naar kwartfinale World Tour Aalsmeer

Op de World Tour in Aalsmeer heeft Dirk Boehlé uit Hulst de kwartfinales bereikt met zijn partner Steven van de Velde. In de tussenronde versloeg het duo de Duitsers Max Betzien en Jonathan Erdmann met 0-2 (20-22, 12-21) waardoor ze nu in de kwartfinale van het beachvolleybaltoernooi staan.

Dirk Boehlé (foto: Orange Pictures) In die kwartfinale, die vanavond gespeeld wordt, komen Boehlé en Van de Velde in actie tegen de Indonesiërs Mohammad Ashfiya en Ade Rachmawan. Bij winst speelt het tweetal op zondag de halve finale.