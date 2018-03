Voetballers GOES aan de slag als sneeuwschuivers

Trainer Rogier Veenstra deed het voorstel in de groepsapp van GOES om het veld sneeuwvrij te gaan maken. "En dan is het mooi om te zien dat veel spelers daar gehoor aan geven. Of alleen de spelers die sneeuwschuiven morgen een basisplaats hebben? Nee, zo gek is het niet. Al zou dat het wel een stuk makkelijk maken voor mij, want we hebben een vrijwel volledig fitte selectie."

Hopen dat het doorgaat

Jan Paul van Hecke en Daniël Wissel waren vanmiddag twee van de sneeuwschuivers van GOES. Ze willen allebei graag dat het doorgaat. "Het is een mooie wedstrijd", vindt Van Hecke. "Als hij morgen niet doorgaat moet hij doordeweeks een keer gespeeld worden. Dat is toch minder." Wissel sluit zich daar bij aan. "Dit soort wedstrijden wil iedereen spelen en we moeten al zoveel inhalen." Wissel is mijn zijn sneeuwschuiver bezig het strafschopgebied schoon te maken. "Daar moet ik morgen scoren hè. De rest van het veld doen de andere spelers maar", zegt de spits met een knipoog.

Belangrijk duel

De derby is voor zowel GOES als VC Vlissingen belangrijk om bovenin de Hoofdklasse B mee te kunnen blijven doen. Het is de wedstrijd tussen de nummers vier en zeven op de ranglijst.

Hoofdklasse B zondag

stand 1. OSS'20 20-44 2. Halsteren 19-37 3. Jong Den Bosch 21-37 4. GOES 19-33 5. Gemert 21-32 6. Meerssen 18-30 7. VC Vlissingen 19-30

Beide ploegen kunnen nagenoeg beschikken over alle spelers. Bij GOES is alleen reserve-keeper Nando Pijnenburg niet inzetbaar vanwege een blessure. Voor de rest is iedereen fit bij GOES.

Regilio Pinas en Quincy Gooding zijn door blessures niet inzetbaar bij VC Vlissingen. Mart de Kroo keert na een blessure terug in selectie van trainer John Karelse. Ook spits Steve Schalkwijk maakt deel uit van de selectie. Afgelopen week overleed zijn broertje Owen Schalkwijk.

Recente historie GOES - Vlissingen

laatste ontmoetingen 11 november 2017 Vlissingen-GOES 1-2 (Hoofdklasse B) 26 augustus 2014 Vlissingen-GOES 3-2 (districtsbeker) 15 april 2012 Vlissingen-GOES 1-1 (1e klasse C) 13 november 2011 Goes-Vlissingen 0-1 (1e klasse C)

