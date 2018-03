'Atleten staan hoog op de bikkelladder'

De deelnemers aan de Massaloop mochten kiezen of ze vijf, tien of vijftien kilometer wilden lopen. En dat er echte bikkels naar Oostkapelle waren gekomen bleek na afloop, want de deelnemers kwamen met een grote glimlach over de finish. Eén van hen was Jurgen Philipsen. "Thuis verklaarden ze me voor gek dat ik ging lopen met dit weer. Maar het was heerlijk. Als er een wedstrijd is moet je niet twijfelen, maar gewoon lopen."

Koud in de duinen

Voor de vrijwilligers van de Massaloop was het waarschijnlijk nog het meest afzien. Wim Vos kreeg een plaatsje in de duinen toebedeeld. "Toen ik op de fiets het parcours uit ging zetten had ik het niet koud. Maar hier wel." Gelukkig duurde de lijdensweg van Wim niet lang, want net nadat hij het had uitgesproken passeerde de laatste loper bij zijn post.

Lees ook: