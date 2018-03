Afgelastingen zondag 18 maart

Afgelastingen door slechte veldcondities (foto: Orange Pictures)

Gisteravond werd al duidelijk dat Zeelandia Middelburg tegen VOAB in de 2e klasse E niet doorgaat. In de 3e klasse A is de derby tussen Hontenisse uit Kloosterzande en HVV'24 uit Hulst afgelast. In de 4e klasse A is onder meer STEEN - RIA Westdorpe afgelast.

Een overzicht van de afgelaste wedstrijden kun je bekijken op onze pagina's met uitslagen en standen.

De derby tussen GOES en VC Vlissingen gaat dus wél door. Mede omdat de spelers van GOES het hoofdveld van sportpark Het Schenge gisteren sneeuwvrij gemaakt hebben.

Lees ook: