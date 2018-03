Boehlé in halve finale World Tour tegen topduo

Vreugde bij Dirk Boehlé (l) en Steven van de Velde na hun zege in de kwartfinale (foto: FIVB)

In de kwartfinale hadden Boehlé en Van de Velde drie sets nodig om af te rekenen met Candra en Ashfiya: 21-14, 15-21 en 12-15.

In de halve finale staan Boehlé en Van de Velde tegenover Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, het duo dat op de Olympische Spelen in Rio een bronzen plak won. Een zware wedstrijd, maar op het Nederlands kampioenschap in 2017 wonnen Boehlé en Van de Velde al eens van Brouwer/Meeuwsen.

De andere halve finale in Aalsmeer gaat tussen Jasper Bouter/Christiaan Varenhorst en Ben en Sam O'Dea uit Nieuw-Zeeland.