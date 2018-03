Man bedreigt portiers en bespuugt agenten

Handboeien (foto: OZ)

Agenten zagen de man in een dreigende houding tegenover twee portiers staan. Hij had een bierfles in zijn handen die hij weigerde los te laten. De Middelburger is daarna door de agenten overmeesterd. Toen hij in de politieauto werd gezet, bespuugde hij de agenten. Op het politiebureau weigerde hij om aan ademanalyse mee te werken. Ook daarvoor krijgt hij een proces-verbaal.