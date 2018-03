Man dringt woning van ex binnen

(foto: oz)

De 31-jarige man had om 4.00 uur aangebeld bij de woning van de 24-jarige vrouw. Die besloot om niet open te doen. Meteen daarna hoorde ze glasgerinkel en bleek haar belager de voordeur te hebben ingetrapt. De gang lag bezaaid met glas. De vrouw sloot zich op in haar slaapkamer en belde de politie. Voordat die was aangekomen, had de man de deur daarvan al geforceerd. De politie overmeesterde hem in de slaapkamer.

De vrouw, die de relatie met de man een paar maanden geleden had verbroken, heeft aangifte gedaan.