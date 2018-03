Deel dit artikel:











Tolhoek moet afzeggen voor Ronde van Catalonië

Wielrenner Antwan Tolhoek uit Yerseke doet morgen niet mee aan de Ronde van Catalonië. De renner van LottoNL-Jumbo heeft last van zijn knie en kan daardoor niet starten in de Spaanse wedstrijd in de World Tour.

Antwan Tolhoek (foto: Orange Pictures) Tolhoek liet op Twitter weten dat hij ervan baalt. Hij liep de blessure op in voorbereiding op de Ronde van Catalonië.