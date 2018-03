Dit keer geen stunt voor beachvolleyballer Dirk Boehlé

De setstanden waren 21-17 en 21-15 in het voordeel van de bronzen medaillewinnaars van de Olympische Spelen in Rio.

Bij het Nederlands kampioenschap in 2017 zorgden Boehlé en Van de Velde nog voor een stunt door te winnen van Brouwer en Meeuwsen.

Dat lukte in Aalsmeer niet. Hieronder kun je de laatste punten van de wedstrijd bekijken.

Boehlé en Van de Velde eindigden het toernooi op de derde plaats door een 2-0 zege (21-17 en 21-19) op Ben en Sam O'Dea uit Nieuw-Zeeland.

Het World Tour (indoor) beachvolleybaltoernooi in Aalsmeer is een één stertoernooi, het laagste niveau van de World Tour toernooien, die over heel de wereld gespeeld worden.