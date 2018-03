Deel dit artikel:











Meeste Zeeuwse millenniumkids gaan stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen zijn meestal niet zo erg in trek. Ook in Zeeland blijven de opkomstcijfers onder de 60 procent; bij de laatste raadsverkiezingen was het 58,6 procent. Maar als het aan de jongeren ligt die zijn geboren na 1 januari 2000, de zogeheten millenniumgeneratie, gaat dat opkomstpercentage omhoog.

Tenminste, dat kun je afleiden uit de antwoorden op vragen die Omroep Zeeland aan 85 van deze millenniumkids heeft gesteld. Ze zijn zijn allemaal geboren in het jaar 2000. Iets meer dan driekwart (76,5 procent, 65 jongeren) zegt te willen gaan stemmen. Of ze het daadwerkelijk ook kunnen, hangt af van hun precieze geboortedatum. "Als je niet stemt kun je ook niets van de politiek verwachten, zowel lokaal als landelijk niet", zegt Gert-Jan. Hij heeft inmiddels zijn achttiende verjaardag gevierd, dus hij mag woensdag gaan stemmen en gaat dat ook doen. Max, die ook gaat stemmen: "Omdat als je stemt, je kunt stemmen op wie jij wil. Als je niet stemt, gaat jouw stem misschien naar diegene die jij niet goed vindt". En Dominique: "Ik wil wel gaan stemmen omdat het belangrijk kan zijn. Wel moet ik mij er nog in gaan verdiepen." Hekel Sommigen worden dit jaar weliswaar achttien, maar mogen woensdag nog niet stemmen, terwijl ze het toch willen, zoals Mart: "Veel mensen die niet stemmen kruipen later in een slachtofferrol. Zelf heb ik daar een hekel aan, dus ik stem gewoon." Roy Witte uit Vlissingen (foto: Omroep Zeeland ) Punker De minderheid van degenen die reageerden laat een ander geluid horen. "Ik stem niet omdat dat tegen mijn principes als punker in gaat", zegt Rick. En Dagmar heeft een ander argument: "Ik wil niet stemmen omdat ik nog niet genoeg kennis heb over de invloed van de partij op de gemeente." En ook Jens vat de argumentatie van veel van zijn leeftijdsgenoten die niet willen stemmen samen: "Ik heb mezelf daar nog niet echt in verdiept."