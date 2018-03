Deel dit artikel:











Jubileumeditie Zwinstedenloop prooi voor Diaz Rodriguez

De 25e editie van de Zwinstedenloop in Sluis is gewonnen door Alexander Diaz Rodriguez. De atleet uit Brugge had bij de finish een voorsprong van drie seconden op Gert Devos uit Diest. Erwin Harmes uit Middelburg was de beste Zeeuw. Hij eindigde op de vierde plaats.

(foto: Omroep Zeeland) Harmes, die zich aan het voorbereiden is op de Marathon van Rotterdam, was de enige Nederlandse atleet in de top vijftien van de Zwinstedenloop. Zwinstedenloop 21 km mannen 1. Alexander Diaz Rodriguez Brugge 1:09.54' 2. Gert Devos Diest 1:09.57' 3. Ward Oosterlinck Erembodegem 1:10.19' 4. Erwin Harmes Middelburg 1:10.33' 5. Koen de Veylder Kerksken 1:12.17' Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Belgische Gwendolyn De Deyne. Eerder dit jaar was De Deyne al de sterkste in de Halve Marathon van Cadzand. Ze bleef haar landgenote Deketelaere vijf seconden voor. Renate de Reus uit Vlissingen was op de negende plaats de beste Zeeuwse atlete. Zwinstedenloop 21 km vrouwen 1. Gwendolyn De Deyne Aalter 1:21.21' 2. Annelies Deketelaere Hooglede 1:21.26' 3. Ann Sofie Claeys Gent 1:23:33' 4. Petra De Sadeleer Erpe-Mere 1:28.34' 5. Nathalie Michels Wondelgem 1:30.12' 9. Renate de Reus Vlissingen 1:36.17' Later kun je hier beelden bekijken van de Zwinstedenloop.