Onze Club draait en keert op de switchback van Team X-treme

Volgens voorzitter Patrick Vader is mountainbike een echte familiesport. Dat is ook te zien in het ledenbestand van Team X-treme. "Vaak zijn verschillende leden van een gezin allemaal lid. Dat maakt onze vereniging ook extra gezellig." Op trainingsavonden moet de club altijd extra creatief zijn, want het parcours waar op geoefend wordt is niet verlicht. En dus worden mobiele lampen van hot naar her gesleept. "Niet altijd even handig", vindt trainer Richard. "Maar we mogen hier van de gemeente geen verlichting neerzetten. Terwijl we hier tientallen kinderen vermaken."

Olympische Spelen en Tour de France

Clubicoon van ATB team X-treme is Patrick Tolhoek, die als mountainbiker meedeed aan de Olympische Spelen van 2000 in Sydney. "Dat was een geweldige ervaring, maar mijn prestatie viel erg tegen. Ik denk dat het met spanning te maken had dat het daar niet goed ging." Tolhoek, die de vader is van profrenner Antwan Tolhoek, was ook profrenner op de weg. Hij reed meerdere keren de Tour de France.

Switchback

Zoals iedere week traint presentator Jan-Jaap Corré weer mee met de sport die hij bezoekt. De battle is deze keer het zo snel mogelijk bedwingen van de switchback. Dat is één van de lastige hindernissen op het trainingsterrein.

