Het bier van Kees gaat de hele wereld over

Van Australië naar Rusland

Eén van de brouwers is Kees Bubberman uit Middelburg. Zijn bier gaat de hele wereld over. Van Australië tot Rusland en Amerika. Bubberman: "We zijn ook bezig met Korea." Hij zette eerder het bier van brouwerij Emelisse in Kamperland internationaal op de kaart en begon daarna zijn eigen brouwerij. "We doen niet aan marketing. Mensen vinden ons via via." Hij vindt het een vak. "Van vier ingrediënten een heerlijk bier brouwen. Dat noem ik een ambacht."

Verder zijn er in Goes brouwers van Slot Oostende in Goes, De Blauwe IJsbeer uit Nieuwpoort (Zuid-Holland), KraftBier uit Tilburg en De Dochter van de Korenaar uit Baarle -Hertog.

'Gewoon lekker'

Het publiek is divers. Tenminste qua herkomst. Van Brabant tot België, de liefhebbers weten de Goederenloods te vinden. Wel zijn het overwegend mannen. Een liefhebber uit Roosendaal: "Het gaat om het proeven en het kunnen herkennen van verschillende smaken. Het is net als wijnproeven." Voor een andere bezoeker is het wat eenvoudiger. "Bier is gewoon lekker", lacht hij.