GOES wederom te sterk voor Vlissingen

GOES juicht na een doelpunt (foto: René van der Vliet)

Spelbeeld

In de eerste helft gebeurde er niet veel voor beide doelen. De thuisploeg was de betere partij en kreeg via Erwin Franse de beste kans op de openingstreffer. Kort voor de rust sloeg GOES toe en kwam de ploeg via Francis Kabwe Manengela verdiend op een 1-0 voorsprong. In eerste instantie schoot Daniel Wissel nog op de paal, maar de rebound was een prooi voor de snelle Kabwe Manengela.

Het tweede bedrijf was nog maar net begonnen en GOES sloeg weer toe. Daniel Wissel verscheen geheel vrij voor doelman Joan van Belzen en rondde bekwaam af; 2-0. Vlissingen stelde er weinig tegenover tot grote ongenoegen van trainer John Karelse. Met een drievoudige wissel probeerde hij het duel naar zich toe te trekken, maar tot grote kansen leidde dit niet.

Ranglijst

Door de zege verstevigt GOES een plek in de subtop.

Hoofdklasse B

Stand 1. OSS'20 21-47 2. Halsteren 19-37 3. Jong Den Bosch 22-37 4. GOES 20-36 5. Gemert 21-32 6. Meerssen 19-30 7. Vlissingen 20-30

Derbykoning

GOES heeft dit seizoen twee keer gewonnen van Vlissingen. Eerder dit seizoen was de ploeg ook al te sterk voor VC Vlissingen. Op Sportpark Irislaan won GOES met 1-2.

Scoreverloop

1-0 Kabwe Manengela (41)

2-0 Wissel (47)

Opstelling GOES

Meulmeester, Klaas van Hecke, Tawfik, Jan Paul van Hecke, Dekker, De Winter (Van de Woestijne/87), Hollemans, De Vlieger (Wolff/71), Franse, Wissel, Kabwe Manengela (Kroon/77)

Opstelling Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Manuhuwa, Siereveld (Braafhart/58), Milton Roemeratoe, Eryürük (De Kroo/58), Weeda, Martien, El Hattach (Geerman/58), Nyemb, Schalkwijk