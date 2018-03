Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal zondag 18 maart

Dit weekend stond in het teken van de Zeeuwse derby. GOES was in de Hoofdklasse B met 2-0 te sterk voor VC Vlissingen. In de vierde klasse behaalde IJzendijke een 1-1 gelijkspel op bezoek bij NSV.

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) Hoofdklasse B GOES was in de Zeeuwse derby met 2-0 te sterk voor Vlissingen. Bij GOES waren Francis Kabwe Manengela en Daniel Wissel verantwoordelijk voor de doelpunten. 2e klasse E

Moerse Boys heeft geen kind aan SCO uit Oosterhout en wint met 5-0. Kruisland wint met 2-1 van Uno Animo. 3e klasse A

Bergen mag lang dromen van een stunt bij koploper Gastel, maar in blessuretijd scoort de thuisploeg uit een penalty de gelijkmaker. 4e klasse A Na een 1-0 achterstand komt IJzendijke in de tweede helft nog op gelijke hoogte tegen NSV. 5e klasse A Biervliet wint met 1-0 van Graauw door een goal van Patrick Versluis. Het veld is 's morgens sneeuwvrij gemaakt door vrijwilligers van de club. Lees ook: Uitslagen en standen in het amateurvoetbal