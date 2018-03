Ike wint goud met CAD tekenen

Ike Vermeulen wint goud (foto: Skills Heroes)

Student Sjanine Breen (vakrichting apothekersassistent) won een zilveren plak. Studenten Harro Maljaars (vakrichting restauratietimmerman), Rachel Joziasse (vakrichting kapper) en Esmeralda Bouman (vakrichting bedrijfsadministrateur) werden derde en ontvingen een bronzen medaille.

Ontzettend trots

"Een prestatie waar we als Scalda ontzettend trots op zijn", aldus Bianca van der Meijden van Scalda. "Het zijn pittige dagen waar ook de nodige emoties bij komen kijken. Naast de euforie van de winnaars zijn er ook teleurstellingen te verwerken. Iedere student doet zijn uiterste best en het is jammer wanneer dit dan niet beloond wordt met een prijs." In het totaal deden dertien leerlingen van Scalda mee in Zwolle.

Ruim 10.000 mbo'ers deden mee aan vakwedstrijden in verschillende richtingen. Uiteindelijk kwalificeerden ruim 650 mbo-talenten zich voor de nationale finales. Daar moesten de studenten opdrachten uitvoeren in hun vakgebied. Experts uit onderwijs en het bedrijfsleven beoordelen de opdrachten.

Wij kenden Ike al

Ike mag binnenkort meedoen aan het WK Skills in Budapest. Omroep Zeeland maakte eerder al een filmpje over en met hem.