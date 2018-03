Deel dit artikel:











Willemien Treurniet in finale beste raadslid

Willemien Treurniet van de ChristenUnie in Middelburg zit bij de laatste vier in de verkiezing van Beste Raadslid van Nederland. Zij had tot zondagmiddag 3453 stemmen vergaard. Dinsdagavond wordt tijdens de laatste ronde in het Amsterdamse Paradiso duidelijk of ze de titel in de wacht sleept.

Willemien Treurniet, raadslid voor de ChristenUnie in Middelburg (foto: OZ) Met deze verkiezing willen een campagnebureau, de Volkskrant en omroep WNL in de aanloop naar de raadsverkiezingen meer aandacht vragen voor de gemeentelijke politiek. In de eerste ronde kon worden gestemd op 50 kandidaten, daarvan bleven er twaalf over voor de tweede ronde. Nu de vier laatste kanshebbers zijn overgebleven begint de verkiezing opnieuw. Er kan worden gestemd tot dinsdagavond, 22.15 uur. De finale wordt dinsdagavond rechtstreeks uitgezonden vanaf 21.30 uur op NPO Radio 1. Lees ook: De gestage opmars van Willemien Treurniet