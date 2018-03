Deel dit artikel:











Derde plaats De Jong in Omloop de Houtse Linies

Wielrenner Timo de Jong uit Goes is in de Brabantse amateurklassieker Omloop van de Houtse Linies derde geworden. De renner van Destil-Parkhotel Valkenburg kwam in de finale van de wedstrijd in Den Hout net tekort voor de overwinning.

Timo de Jong (foto: Omroep Zeeland) Kopgroep De Jong maakte zeven kilometer voor de finish deel uit van een kopgroep van drie renners. Abe Celi en Peter Schulting waren de andere renners. Door een demarrage van Celi moest De Jong zijn twee medevluchters laten gaan. Schulting reed op de laatste kasseistrook bij Celi weg en schreef de wedstrijd op zijn naam met bijna twintig seconden voorsprong. De Jong, winnaar van de Ronde van Vlaanderen bij de junioren, kwam op ruim een minuut over de finish. Ingekort De Omloop van de Houtse Linies was door het winterse weer een zware wedstrijd. De organisatie had vooraf al besloten om de wedstrijd met één ronde (achttien kilometer) in te korten. Slechts twintig renners haalden de eindstreep. Omloop van de Houtse Linies 151 km 1. Peter Schulting Monkey Town 3:45.22' 2. Abe Celi Alecto cycling Team + 0.18' 3. Timo de Jong Destil-Parkhotel Valkenburg + 1.10' Voorselectie De Jong maakt door zijn goede prestatie kans op deelname aan de ZLM Tour in Goes. De Jong maakt al deel uit van de voorselectie van de KNWU van bondscoach Peter Zijerveld. De ZLM Tour wordt op zaterdag 14 april gereden.