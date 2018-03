Deel dit artikel:











Succescoach Orie naar congres in Goes

Schaatscoach Jac Orie is de hoofdspreker tijdens het Contacta Congres, volgende maand in Theater de Mythe in Goes. Tijdens het congres zal Orie vertellen over hoe hij tijdens de afgelopen Olympische Spelen succes behaalde door het gebruik van data.

Schaatscoach Jac Orie naar Contacta Congres (foto: ANP) Ories pupil Kjeld Nuis won in Zuid-Korea twee gouden medailles, Carlijn Achtereekte en Sven Kramer, ook uit de stal van Orie, wonnen eenmaal goud. Het Contacta Congres is op 19 april.