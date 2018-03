Veere heeft gekozen! (voor de beste appeltaart)

Bij vijf restaurants/cafés konden bezoekers gratis appeltaart proeven en daar een cijfer voor geven. Aan het eind van de middag werd de winnaar bekendgemaakt.

Chris Koole, initiatiefnemer van de wedstrijd, is tevreden met de opkomst van vandaag. Hij dacht dat het met de opkomst weleens vies tegen zou kunnen vallen. "Maar dit had ik niet verwacht. Prachtig met dit koude weer dat het toch nog een groot succes is geworden."

Behalve de publieksjury was er ook een vakjury. Die werd dit jaar gevormd door alle lijsttrekkers van de politieke partijen van de gemeente Veere. Op de SGP/ChristenUnie na, die vanwege de zondagsrust verstek liet gaan.

Beoordeling van de taarten

Tegen het einde van de middag kwam het verlossende woord en werd de appeltaart van de Campveerse Toren beoordeeld als beste. Volgens het juryrapport scoorde dit restaurant het beste op alle drie de onderdelen: smaak, structuur en presentatie. Vooral bij structuur sprongen zij er bovenuit vanwege de kleine quiche-vormige taart.

Behalve de Campveerse Toren deden ook het Waepen van Veere, Bakker Bliek, Theetuin Plantlust en lunchcafé Bastion 4 mee aan de wedstrijd. Over twee jaar vindt de zesde edtie plaats.