Veenstra trots, Karelse ziet gebrek aan inzet en kwaliteit

Veenstra straalde van oor tot oor na de 2-0 zege van zijn ploeg. "We hebben ons perfect aan het plan gehouden. Ik ben echt trots op deze jongens. Dat is misschien gek, omdat ik zelf nog zo jong ben (30 jaar, red), maar ze hebben het zo goed gedaan." Na deze overwinning durft Veenstra al te praten over promotie naar de Derde divisie. "Eerst was het handhaven, toen linkerrijtje, daarna top vijf. Ik ben aan de ene kant realistisch, maar durf ook wel dingen uit te spreken. Daar kan deze groep ook mee om gaan en ze willen ook meer. We doen goed mee en het zou gek zijn om nu te zeggen dat we ons willen handhaven."

Verklaringen

Waar Veenstra heel blij was met de prestatie van zijn ploeg, zocht Vlissingen-trainer John Karelse naar verklaringen voor het matige optreden van zijn elftal. "Ik vond ons heel de wedstrijd verdedigend slecht. Vooral centraal, echt bedroevend. Iedereen mocht er maar doorheen fietsen. Dan klopt er iets niet. Mijn spelers wilden niet genoeg denk ik en misschien zijn we kwalitatief niet goed genoeg.

Mijn spelers wilden niet genoeg denk ik en misschien zijn we kwalitatief niet goed genoeg. " John Karelse, trainer VC Vlissingen

De spelers van beide teams waren het in grote lijnen eens met de analyse van hun trainer. Doelpuntenmaker Daniël Wissel van GOES vond dat zijn ploeg zeer terecht had gewonnen. "Als je achteraf kijkt denk ik dat het een makkelijke overwinning was voor ons. En verdiend, dus dat is lekker. De vorige wedstrijd waren we ook al de betere ploeg en nu hadden we verwacht dat ze weer zo zouden spelen. Ik denk dat we het goed hebben gedaan.

Weer afgetroefd

Doelman en aanvoerder Joan van Belzen was zeer teleurgesteld over het optreden van VC Vlissingen. "We wilden revanche nemen en de aansluiting naar de top zien te krijgen, maar dat kwam er totaal niet uit. We zijn gewoon weer afgetroefd door GOES.

Lees ook: