Zangtalent Wim wint Liesbeth List-prijs

(foto: Omroep Zeeland )

Het Concours de la Chanson is een open zangwedstrijd in de Franse taal voor amateurs en professionals. Steenbakker zong in Theater Dilligentia in Den Haag twee chansons: La Maladie d'amour van Michel Sardou en Savoir dire merci van Lilian Renaud. De jury noemde zijn optreden ontroerend en prees hem, omdat hij het publiek wist te boeien met zijn mooie verhaal.

Steenbakker heeft na zijn prijs al verschillende verzoeken voor optredens gekregen. In het verleden vielen onder andere Alderliefste en Wende Snijders in de prijzen op het Concours de la Chanson.

