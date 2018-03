Leerlingen Goes tekenen voor het verzet

Leerlinge legt aan cartoonist Tjeerd Royaards uit wat ze gaat tekenen (foto: Omroep Zeeland)

Dit is geen tekenles, legt Tjeerd Royaards uit. ''Een goede cartoon maken, is iets anders dan een mooie tekening maken. Het is nadenken op een kritische manier over de wereld om je heen. Denken over wat er fout is en wat beter kan en dat in beeld brengen. Dat probeer ik over te brengen.''

'Elke cartoon is een daad van verzet'

De leerlingen tekenen niet zomaar wat. Ze moeten zich aan het thema 'Verzet' houden. Maar dat is niet zo moeilijk, zegt cartoonist Royaards. ''Elke cartoon op zich is al een daad van verzet. Op het moment dat je denkt: 'Hier ben ik het niet mee eens, hierover ga ik mijn mening uiten in een cartoon', dan is dat al een daad van verzet.''

De scholieren hebben uiteenlopende ideeën over verzet. Daan maakte bijvoorbeeld een tekening met een podium met een donker poppetje op de derde plek terwijl er de snelste tijd bovenstaat. Op de andere twee podiumplaatsen staan witte poppetjes met langzamere tijden. ''Ik wil duidelijk maken dat in sport ook gediscrimineerd wordt. En dat zouden ze niet mogen doen.''

Goede lijn

Tjeerd Royaards bekijkt de tekening enthousiast en vindt hem goed. ''Ik vind het een heel mooi concept. Het is direct duidelijk dat het over discriminatie gaat. Er zit een goede lijn in de cartoon.''

De leerlingen van het Goese Lyceum halen hun inspiratie voor hun cartoon overal vandaan (foto: Omroep Zeeland)

De scholieren pakken allemaal het thema 'verzet' anders op. De een tekent de Amerikaanse president Donald Trump, de ander de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Weer anderen gebruiken hun cartoon om iets over het verschil tussen arm en rijk te zeggen.

'Altijd verbaasd waar kinderen mee komen'

Cartoonist Tjeerd Royaards is onder de indruk van de werken. ''Het leuke is dat ik altijd verbaasd ben over waar de kinderen mee komen. De ideeën die ze hebben en hoe ze het uitwerken.'' Tjeerd vindt dat ze goed naar zijn adviezen geluisterd hebben. ''Hoe bozer je je over iets maakt en hoe meer je denkt 'hier moeten mensen over nadenken', hoe beter de cartoon wordt.'' Dat hebben ze goed toegepast, vindt hij.

De cartoon van Daan en alle andere Zeeuwse inzendingen zijn van dichtbij te bekijken. Dat kan op 5 mei, tijdens het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. Dan kiest een professionele jury drie winnende cartoons en wordt tevens de publieksprijs bekend gemaakt. De beste cartoons zijn te zien in een tentoonstelling die op 24 mei 2018 geopend wordt in de bibliotheek in Middelburg.