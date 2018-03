Deel dit artikel:











Man gewond na steekpartij Vlissingen

In Vlissingen is zondagavond laat een man gewond geraakt na een steekpartij. Het slachtoffer is met meerdere verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekend.

Politieauto (foto: oz) De steekpartij gebeurde rond 23.30 uur in de Jan Vermeerlaan. Verschillende eenheden van de politie zijn op zoek naar de dader. Medewerkers van de Unit Forensisch Technisch Onderzoek verrichten momenteel sporenonderzoek.